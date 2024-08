TRAGÉDIA

Acidente em Vinhedo é o primeiro com avião comercial no Brasil desde 2007

Desde acidente com AIrbus da TAM, foram 17 anos sem acidentes do tipo no país

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 16:21

Avião caiu em área residencial Crédito: Claudia Vitorin/Arquivo Pessoal/Reprodução

O acidente que matou 62 pessoas que estavam em um voo da VoePass, nesta sexta (9), é o primeiro envolvendo um avião comercial no Brasil desde 2007, quando uma aeronave da TAM caiu ao lado do Aeroporto de Congonhas. Desde esse episódio, foram 17 anos sem acidentes envolvendo empresas comerciais no país.

O avião saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), mas perdeu a sustentação e acabou caindo no interior de São Paulo. A empresa informou que estavam a bordo 58 passageiros e 4 tripulantes. A prefeitura de Valinhos informou que não há sobreviventes.

O acidente de 2007 envolveu o JJ-3054 da TAM, que não conseguiu frear ao final da pista de pouso, atravessou a via e atingiu um prédio da TAM Express ao lado do aeroporto. Com 199 mortes - 181 passageiros, seis tripulantes e 12 pessoas em solo - foi também o acidente mais mortal da história da aviação brasileira.

O Airbus A320 partiu de Porto Alegre para São Paulo, mas na chegada derrapou na pista do aeroporto, cruzou a Avenida Washington Luiz e se chocou contra o prédio de cargas. Entre vários fatores contribuintes, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontou o posicionamento incorreto de uma das manetes de potência e a pista escorregadia como principais responsáveis pela tragédia.

Queda do avião da VoePass

Um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo (SP). Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, informou que não há sobreviventes. É o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde 17 de julho de 2007, quando uma tragédia com aeronave da TAM deixou 199 mortos.

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283, que pertencia à VOEPASS Linhas Aéreas (antiga Passaredo), aconteceu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324)

A Defesa Civil do Estado informou que enviou uma equipe ao local Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local. A companhia aérea diz que está prestando pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação. Durante cerimônia em Santa Catarina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio para as vítimas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estava em um evento em Vitória, está agora a caminho de Vinhedo para acompanhar a operação de resgate.