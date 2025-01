GANHOU NA MEGA?

Acima do teto, salário de juízes chegaram a R$ 780 mil em dezembro; veja valores

Compensação máxima deve ser de até R$ 44 mil

Mais de 40 juízes brasileiros tiveram um "salto" no salário e receberam mais de R$ 500 mil na conta em dezembro. Os valores variam entre R$ 562.902,07 e R$ 788.358,05. O salário bruto mais alto foi recebido por Silza Helena Bermudes Bauman, do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (TRT2), em São Paulo. As informações são do UOL, com base em dados do painel de remuneração de magistrados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). >