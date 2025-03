CASO IGOR PERETTO

Acusado de matar cunhado após descoberta de traição faz 'símbolo de facção' antes de audiência

Denúncia foi feita por irmão da vítima, que viu deboche no comportamento

Carol Neves

Publicado em 21 de março de 2025 às 11:52

Mario Vitorino Crédito: Reprodução

Um gesto associado a uma facção criminosa roubou a cena durante a escolta dos acusados pelo homicídio de Igor Peretto, em Praia Grande (SP). O vereador Tiago Peretto, irmão da vítima, divulgou vídeos que mostram Mario Vitorino, um dos acusados, fazendo o sinal antes da audiência de instrução e julgamento do caso, realizada na última quinta-feira (20). "Esse símbolo que ele faz é de uma facção criminosa", afirmou Peretto, que também criticou o comportamento dos três suspeitos, acusando-os de "debochar da população" enquanto eram levados ao Fórum da cidade. As informações são do G1.>

O advogado Mario Badures, que representa Mario Vitorino, disse que não gostaria de comentar a fala do vereador. >

O crime, considerado "chocante e violento" pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), ocorreu no dia 31 de agosto de 2024, no apartamento da irmã de Igor. Além de Mario, estão envolvidos no caso a viúva de Igor, Rafaela Costa, e sua irmã, Marcelly Peretto. Segundo a promotoria, o trio planejou o homicídio, motivado por um triângulo amoroso e por vantagens financeiras.>

A audiência foi adiada para o dia 7 de maio devido ao grande número de testemunhas a serem ouvidas. Enquanto isso, os advogados de defesa se mantêm confiantes. Leandro Weissmann, representante de Marcelly, afirmou que as prisões são injustificadas e que as informações divulgadas na mídia não condizem com as provas. "Eis que a sua prisão se mostra injustificada e as 'verdades' trazidas por pseudo-blogueiros e influenciadores não condizem com as provas dos autos, enganando a população e incitando-os contra a minha cliente", disse.>

Marcelo Cruz, advogado de Rafaela, destacou que a fase de produção de provas ainda está em andamento. "Testemunhas serão ouvidas, e será a primeira oportunidade para construção das provas dentro do chamado contraditório. Nessa fase, acusação e defesa têm oportunidade de produzir provas", afirmou.>

O MP-SP alega que o crime foi premeditado, com o trio planejando cada detalhe para eliminar Igor, considerado um "empecilho" em seus relacionamentos íntimos. A promotoria também destacou que a morte traria benefícios financeiros aos acusados. Mario assumiria a liderança da loja de motos que tinha em sociedade com Igor, enquanto Rafaela receberia herança. Marcelly, que mantinha relacionamentos com ambos, também seria beneficiada.>

Mário e Marcelly e Igor e Rafaela Crédito: Reprodução

O laudo necroscópico revelou que Igor teria ficado tetraplégico se sobrevivesse ao ataque violento. O trio foi preso temporariamente em setembro e, após a denúncia do MP-SP, as prisões foram convertidas em preventivas. Rafaela e Marcelly se entregaram, enquanto Mario foi encontrado escondido na casa de um tio da viúva, em Torrinha (SP).>