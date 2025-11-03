HABITAÇÃO

Adesão ao Reforma Casa Brasil começa nesta segunda-feira (3); saiba como participar

Projeto habitacional disponibilizará crédito para famílias que precisam reformar imóveis com problemas estruturais

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08:20

Reforma Crédito: Reprodução | Freepik

A partir desta segunda-feira (3), brasileiros já podem aderir ao programa do governo federal Reforma Casa Brasil, projeto habitacional que disponibilizará crédito para famílias que precisam reformar imóveis com problemas estruturais. A iniciativa será operada pela Caixa Econômica Federal, com condições especiais de juros e prazos de pagamento. Confira abaixo como o programa vai funcionar.

Quando o programa estará disponível para adesões?

A partir de 3 de novembro de 2025.

Qual o público e qual o limite de renda para ser contemplado pelo programa?

O programa conta com R$ 30 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal em linhas de crédito, voltadas a famílias com renda mensal de até R$ 9.600. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para famílias com rendas superiores a esse limite. Assim, no total são R$ 40 bilhões em crédito.

O programa é dividido em três faixas de renda familiar mensal:

Até R$ 3.200: juros de 1,17% e financiamento em até 60 meses.

Renda de R$ 3.200 a R$ 9.600: juros de 1,95% e financiamento em até 60 meses.

Renda acima de R$ 9.600: faixa flutuante, condicionada à análise de crédito, mas o limite de juros é de 1,95%).

Como o crédito pode ser usado?

Principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto (residencial e comercial). Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos. O público-alvo é, por exemplo, famílias que residem em casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação.

Como funciona o recebimento dos valores?

Após a análise de crédito pelo aplicativo da Caixa, a família com o crédito aprovado terá depositado em sua conta bancária 90% do valor solicitado. Após a conclusão da obra, o beneficiário envia uma foto da obra concluída para receber os 10% restantes.

Como fazer a adesão?