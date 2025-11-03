'NUMA BOA'

Influenciadora perde Bolsa Família após postar foto com carro novo avaliado em R$ 170 mil

Merianne Silva, 31, acumula mais de 730 mil seguidores e é conhecida como 'Diva do Cras'

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:40

Influenciadora que ganhava Bolsa Família publicou foto com carro novo Crédito: Reprodução

A influenciadora sergipana Merianne Silva, de 31 anos, conhecida por publicar vídeos de humor nas redes sociais, viralizou após ter o benefício do Bolsa Família suspenso. Ela foi notificada pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade de São Cristóvão (SE), após ser denunciada.

De acordo com relatos publicados pela própria influenciadora, o benefício do programa social, com valor de R$ 750 mensais, foi suspenso em razão de denúncia feita por ela comprar um carro novo. Há uma semana, Merianne Silva postou uma foto celebrando a nova conquista: a compra de um carro zero-km, modelo Jeep Compass. O veículo é avaliado em R$ 170 mil - valor mais de 220 vezes maior do que a parcela do Bolsa Família.

Merianne Silva transformou a denúncia em conteúdo para as redes e publicou um vídeo no momento do ato administrativo para deixar de receber o benefício. "Eu estou triste, de coração, porque R$ 750 é dinheiro. Como que eu vou pagar a parcela do meu Jeep?" questionou, em tom de deboche. "Foi ordem da Receita Federal, então é melhor eu sair numa boa do que irem eles me pegarem em casa", completou.

Essa não foi a primeira polêmica envolvendo a influenciadora. Ela já havia viralizado ao dizer que tinha comprado um Iphone com o dinheiro do Bolsa Família, em 2023. Depois, Merianne Silva revelou que o aparelho foi um presente, quando ficou conhecida como a ‘Diva do Cras’.

Merianne contou, em entrevista ao G1, que precisou do benefício social para sobreviver. “Já vendi bala na rua, enfrentei uma depressão pela morte da minha mãe e precisei do Bolsa Família. Mas graças a Deus, hoje não preciso mais. Não foi fácil chegar até aqui”, afirmou. Ela também revelou que antes de viver das redes sociais trabalhou em um restaurante e conseguiu concluir o ensino médio. Mãe de três filhos, revelou ainda que sonha em cursar Psicologia.

Como funciona o benefício

A Prefeitura de São Cristóvão confirmou a suspensão do benefício. “Quando são detectadas irregularidades, o benefício pode ser bloqueado temporariamente para análise e, se confirmada a inconsistência, cancelado, conforme as determinações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)”, disse a gestão em nota.

De acordo com o Governo Federal, o benefício total transferido a cada atendido pelo programa varia conforme a situação da família atendida. O valor mínimo garantido é de R$ 600 por família, com adicionais de R$ 150 por criança de até seis anos. Em junho de 2023, foram incluídos R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de gestantes e nutrizes.