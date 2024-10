MATO GROSSO DO SUL

Adolescente é apreendido após matar a própria mãe com mais de 20 facadas

Menino citou que não gostava da mãe e era constantemente agredido por ela

Jornal O Povo

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 23:36

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) Crédito: Reprodução/Google Street View

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de matar a própria mãe, de 52, com mais de 20 facadas na madrugada deste domingo (6), na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A detenção aconteceu cerca de uma hora depois do crime, quando ele voltava para casa.

Os policiais ficaram sabendo do crime por meio de uma denúncia anônima. O adolescente, após a apreensão, confessou o crime e disse que esperou a mãe dormir, invadiu o quarto dela e desferiu as facadas, além de atingir o rosto da mulher com pedras e pedaços de vidro. O menino ainda citou que não gostava da mãe e era constantemente agredido por ela, segundo o portal R7.