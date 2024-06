ENVENENADO

Agricultor morre após tomar cachaça em velório de amigo

A família da vítima desconfia que Francisco tenha sido envenenado

Da Redação

Publicado em 10 de junho de 2024 às 20:24

Francisco das Chagas Pereira de Sousa, de 45 anos Crédito: Reprodução

Um agricultor morreu após consumir uma dose de cachaça durante o velório de um amigo, em Viçosa do Ceará, interior do estado cearense. O caso aconteceu no último sábado (8), com Francisco das Chagas Pereira de Sousa, de 45 anos, no Sítio Cacimbão, zona rural do município. A família da vítima desconfia que Francisco tenha sido envenenado.

O homem estava no velório de um amigo, de 61 anos, quando consumiu a bebida alcoólica que foi oferecida por um parente do defunto. Francisco passou mal e veio a óbito logo na sequência, de acordo com uma sobrinha, em entrevista ao G1.