Ainda vai ter lápis de cor? Floresta da Faber-Castell é atingida por incêndio

Fogo foi contido no sábado (7)

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 10:03

Um incêndio se alastrou em uma floresta de árvores cultivadas pela empresa Faber-Castell para produção dos seus famosos lápis de cor em Minas Gerais na manhã do último sábado (7) e foi controlado no mesmo dia pela brigada de incêndio da empresa. As informações são do g1 MG.

A floresta de pinus dava origem aos lápis distribuídos para diversas áreas do Brasil, grande parte produzido no Estado que tem sido fortemente atingido por focos de incêndio ao longo do mês de outubro e setembro.

As cores vão voltar

Parte da floresta ficou totalmente em cinzas, mas a Faber-Castell informou ao G1 que o incêndio não comprometeu a produção de lápis e que a maior área atingida não faz parte da empresa.

Na região de Prata, no Triângulo Mineiro, o foco de incêndio começou no terreno ao lado e acabou se alastrando para a floresta da empresa de materiais escolares. Foram necessários helicópteros com água para combater as chamas.