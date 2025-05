VEJA VÍDEO

Aluno e professor discutem e saem na 'porrada' na saída de escola

Vídeo mostra os dois discutindo em sala de aula e, depois, uma briga entre os dois no meio da rua

Um aluno e um professor foram flagrados trocando socos, nesta quinta-feira (22), no Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB), em Taguatinga Sul. O desentendimento entre o educador e o estudante teria começado durante aula do 2° ano do ensino médio. >