Amiga de jovem encontrada morta ao lado de piscina é presa após perícia descartar descarga elétrica

Wendel de Novais
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:48
Uma mulher de 40 anos na terça-feira (27) foi presa após um laudo de perícia técnica descartar a possibilidade de Beatriz Calegari de Paula, 26, ter sido vítima de uma descarga elétrica. A jovem foi encontrada morta no quintal de um imóvel, ao lado de uma piscina, no município de Lins, no interior de São Paulo, no dia 16 de janeiro.
O caso que, até então, era tratado como acidente elétrico, passou a ser investigado como homicídio após a divulgação do laudo do Instituto Médico Legal (IML). A suspeita inicial se deu pelo fato de Beatriz estar no chão de costas com parte do tronco apoiada sobre a tampa metálica do motor da piscina.
Beatriz foi encontrada morta do lado de piscina
Ao lado da vítima, inclusive, havia equipamentos elétricos, como caixa de disjuntores, registros metálicos, botão de acionamento e uma ducha. Após o laudo, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de uma amiga que estava com Beatriz no momento do ocorrido e não teve a identidade revelada até o momento.
Segundo os investigadores, a detenção foi motivada por divergências entre o depoimento apresentado pela amiga da vítima e as conclusões técnicas da perícia. Com isso, foi instaurado inquérito por homicídio, conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que outros laudos do Instituto de Criminalística ainda estão em elaboração e devem auxiliar na reconstituição do que aconteceu no local. O sepultamento de Beatriz ocorreu no dia seguinte ao achado do corpo, no Cemitério da Saudade, em Lins.