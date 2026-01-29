Acesse sua conta
Amiga de jovem encontrada morta ao lado de piscina é presa após perícia descartar descarga elétrica

Perícia apontou afogamento e levou à prisão temporária de mulher que estava no local

  Wendel de Novais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:48

Crédito: Reprodução

Uma mulher de 40 anos na terça-feira (27) foi presa após um laudo de perícia técnica descartar a possibilidade de Beatriz Calegari de Paula, 26, ter sido vítima de uma descarga elétrica. A jovem foi encontrada morta no quintal de um imóvel, ao lado de uma piscina, no município de Lins, no interior de São Paulo, no dia 16 de janeiro.

O caso que, até então, era tratado como acidente elétrico, passou a ser investigado como homicídio após a divulgação do laudo do Instituto Médico Legal (IML). A suspeita inicial se deu pelo fato de Beatriz estar no chão de costas com parte do tronco apoiada sobre a tampa metálica do motor da piscina.

Ao lado da vítima, inclusive, havia equipamentos elétricos, como caixa de disjuntores, registros metálicos, botão de acionamento e uma ducha. Após o laudo, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de uma amiga que estava com Beatriz no momento do ocorrido e não teve a identidade revelada até o momento.

Segundo os investigadores, a detenção foi motivada por divergências entre o depoimento apresentado pela amiga da vítima e as conclusões técnicas da perícia. Com isso, foi instaurado inquérito por homicídio, conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que outros laudos do Instituto de Criminalística ainda estão em elaboração e devem auxiliar na reconstituição do que aconteceu no local. O sepultamento de Beatriz ocorreu no dia seguinte ao achado do corpo, no Cemitério da Saudade, em Lins.

