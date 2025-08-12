FALSA PROTEÇÃO

Anvisa determina a apreensão de pulseira repelente sem registro

Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (11)

Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:36

Pulseira repelente de mosquito da marca Cliganic Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira (11), a apreensão da pulseira repelente de mosquito da marca Cliganic, fabricada por uma empresa desconhecida. A ação de fiscalização proíbe a comercialização, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso do produto.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira. A agência explicou que produtos repelentes de mosquitos precisam comprovar sua eficácia e segurança por meio do registro na Anvisa, o que não ocorreu neste caso.

"Repelentes sem registro não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia e podem induzir o usuário a uma falsa sensação de proteção", informa o órgão, em nota.