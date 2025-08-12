Anvisa determina a apreensão de pulseira repelente sem registro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:36
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira (11), a apreensão da pulseira repelente de mosquito da marca Cliganic, fabricada por uma empresa desconhecida. A ação de fiscalização proíbe a comercialização, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso do produto.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira. A agência explicou que produtos repelentes de mosquitos precisam comprovar sua eficácia e segurança por meio do registro na Anvisa, o que não ocorreu neste caso.
"Repelentes sem registro não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia e podem induzir o usuário a uma falsa sensação de proteção", informa o órgão, em nota.
Para evitar prejuízos e riscos, a Anvisa orienta ainda denunciar produtos irregulares à agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento, pelo número 0800 642 9782.