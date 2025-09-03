Acesse sua conta
Ao vivo: STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe

O processo deve se estender por cinco sessões ao longo do mês

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:09

Julgamento de Bolsonaro começa no STF
Julgamento de Bolsonaro começca no STF Crédito: Antonio Augusto/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira (3) o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados de tentar promover um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

O processo deve se estender por cinco sessões ao longo do mês, incluindo os dias 9, 10 e 12 de setembro, com debates no período da manhã e, em algumas datas, à tarde. Ao todo, estão previstas mais de 20 horas de análise, tanto no plenário físico quanto virtual do Supremo. Acompanhe ao vivo: 

Na denúncia, Bolsonaro é apontado como “principal articulador, maior beneficiário e autor intelectual” da suposta trama, que teria como objetivo interromper a ordem democrática e mantê-lo no poder mesmo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os outros réus estão ex-ministros considerados do “núcleo duro” do bolsonarismo: Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Casa Civil) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa). Também são acusados o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e atualmente delator.

