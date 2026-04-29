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Após 10 anos de espera, "Lei da Dança" é sancionada e celebra o trabalho de profissionais da área

Nova lei regulamenta contratos, garante direitos autorais e protege filhos de artistas itinerantes;

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:39

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Lei é finalização de debate que percorria mais de uma década em tramite Crédito: Giba/MinC

No Dia Internacional da Dança, celebrado nesta quarta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.396/2026, estabelecendo o novo marco regulatório para os profissionais do setor no Brasil. A legislação, fruto de uma tramitação que se estendeu por uma década no Congresso, reconhece formalmente a dança como linguagem artística, atividade econômica e categoria profissional com direitos assegurados.

A nova lei define regras contratuais específicas e garante proteção aos direitos autorais e conexos de criadores e intérpretes. Entre os avanços de cidadania, o texto assegura a proteção da integridade física e moral dos artistas e garante vaga escolar para filhos de profissionais que atuam em companhias itinerantes. Segundo o diretor do Centro de Dança da Funarte, Rui Moreira, a medida consolida a prática como fundamental para o desenvolvimento sociocultural e econômico do país.

O texto estabelece requisitos claros para quem deseja atuar na área. Poderão exercer a profissão:

  • Portadores de diploma de curso superior em dança;
  • Técnicos com formação reconhecida por lei;
  • Profissionais com diplomas estrangeiros revalidados no Brasil;
  • Aqueles que possuam atestado de capacitação emitido por órgãos competentes.

A lei também preserva o direito adquirido, permitindo que profissionais que já atuavam na área antes da publicação da norma continuem suas atividades sem impedimentos. Outro ponto relevante é a dispensa de inscrição em conselhos de outras categorias, evitando conflitos de regulamentação.

Além de bailarinos, dançarinos e coreógrafos, a lei contempla diretores de movimento, ensaiadores, dramaturgos de dança, críticos, curadores e maîtres de ballet. A norma também habilita esses profissionais a prestarem serviços de consultoria e a coordenarem projetos e planos pedagógicos no setor.

Histórico de mobilização

A aprovação final é celebrada como uma vitória de vinte anos de mobilização do Fórum Nacional de Dança (FND) e sindicatos. Com origem em 2016 no Senado, sob autoria de Walter Pinheiro, o projeto avançou na Câmara com relatorias das deputadas baianas Alice Portugal e Lídice da Mata.

Para a professora Dulce Aquino, diretora do FND e pioneira na luta pela regulamentação, o impacto será direto na dignidade de quem vive da arte. "A dança é a linguagem artística mais praticada no país, presente em 67% dos municípios. Esta lei traz dignidade para o operário e o criador da dança", destacou a docente.

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Tags:

Bahia Artista Artistas Dança Lei

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