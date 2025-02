JORNALISTA

Apresentadora da Band conta como descobriu câncer: ‘Minha intuição dizia que era algo sério’

Logo depois Mirelle Moschella recebeu diagnóstico de doença no colo do útero

Esther Morais

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 07:53

Jornalista recebeu diagnóstico após o trabalho Crédito: Reprodução

Diagnosticada com câncer de colo do útero, a apresentadora da Band Mirelle Moschella conta que suspeitou da doença quando estava gravando no estúdio. "Meu coração ficou apertado e minha intuição dizia que era algo mais sério", revelou em entrevista ao Viva Bem. >

A jornalista já sabia que algo estava acontecendo com o corpo porque teve um sangramento intenso e com grandes nódulos de sangue dias antes. Ao procurar o ginecologista, ela foi encaminhada para uma bateria de exames. Foi durante o trabalho que recebeu a ligação da médica pedindo para ir até o consultório. >

No local, recebeu o diagnóstico. "Ela disse que eu precisava fazer a cirurgia o quanto antes. Tinha 34 anos na época. Fiquei em choque, meu mundo desabou", desabafou. >

A doença foi descoberta em 2020, quando Mirelle foi submetida à primeira etapa do tratamento, fez a retirada total do útero (histerectomia total), com a preservação dos ovários, sessões de radioterapia, braquiterapia e quimioterapia. Na época, ela sofreu com os efeitos colaterais, teve enjoo, náuseas, diarreia, dores no quadril e queda de cabelo. Mas agora já completa cinco anos em remissão. >

"Uma outra coisa que me ajudou foi continuar trabalhando, manter minha cabeça ocupada fazia eu me sentir útil. Também dizia que a doença não me pertencia mais e que não ia morrer de câncer", disse.>

A religião e apoio da família também foram fundamentais. Por conta da retirada do útero, a jornalista não pode ter filhos de forma natural, mas a irmã dela se ofereceu como barriga de aluguel, caso ela e o marido queiram aumentar a família. A adoção é outra opção. >