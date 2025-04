MEIO AMBIENTE

Austrália executa mais de 700 coalas com franco-atiradores por ‘razões humanitárias’

“Massacre” em reserva natural tem aval do governo australiano

Neste mês, franco-atiradores em helicópteros mataram centenas de coalas com rifles de longa distância no Parque Nacional Budj Bim, no sul da Austrália. De acordo com as autoridades locais, a motivação para o sacrifício dos animais, que são encontrados exclusivamente no país ocêanico, é por “razões humanitárias.” >