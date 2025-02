BRASÍLIA

Avião colide com pássaro após decolagem e precisa voltar ao aeroporto

O caso de "bird strike" é relativamente comum na aviação

Um avião da Gol colidiu com um pássaro e precisou retornar ao Aeroporto de Brasília na manhã deste domingo (23). O voo, que tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, decolou às 9h10, mas, após a tripulação identificar um "bird strike" (colisão com pássaro), a aeronave pousou novamente em Brasília às 9h53, em "total segurança", segundo a companhia aérea. A Gol informou que a aeronave foi encaminhada para inspeção e que nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido. >

Em nota, a Gol detalhou que os passageiros receberam opções de reacomodação em outro voo, com previsão de decolagem às 11h55, ou em voos subsequentes disponíveis, conforme a resolução 400 da Anac. A empresa reforçou que todas as ações foram tomadas com foco na segurança, "valor número 1 da GOL". Já a Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, afirmou que o incidente não impactou a operação do terminal e que o pouso ocorreu sem problemas.>