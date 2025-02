ACIDENTE

Avião da Latam que ia para São Paulo colide com pássaro e sofre dano no bico

'Quem paga conta?', reclama CEO da empresa

Um novo caso de colisão de avião com pássaro foi registrado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (20). A aeronave seguia para Guarulhos (SP) quando bateu com a ave na decolagem, por volta das 10h30. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo. >