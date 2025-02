ACIDENTE

Vídeo mostra momento em que avião capota durante pouso e deixa feridos no Canadá

O impacto causou uma explosão, e o avião virou para o lado direito, capotando

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 09:25

Avião capotou Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo registrou o momento que o avião da Delta Airlines, modelo CRJ900, capotou ao pousar no aeroporto de Toronto, no Canadá. O acidente deixou três pessoas gravemente feridas, incluindo uma criança. O voo DL4819, que vinha de Minneapolis (EUA), operado pela Endeavor Air, pousou em meio a condições climáticas adversas, com neve intensa na região. O incidente foi na segunda-feira (17). >

As imagens mostram o momento em que a aeronave se aproxima da pista, que estava coberta de neve. Ao tocar o solo, o avião perdeu o equilíbrio, fazendo com que a asa direita batesse no chão e pegasse fogo. O impacto causou uma explosão, e o avião virou para o lado direito, capotando. As chamas foram rapidamente contidas pelos bombeiros.>

Segundo Todd Aitken, chefe dos bombeiros de Toronto Pearson, as condições do aeroporto no momento eram de pista seca e sem vento cruzado, o que levanta a hipótese de que o capotamento tenha sido causado por um desequilíbrio durante o pouso. No entanto, uma rajada de vento cruzado (quando o vento atinge a lateral da aeronave) poderia ter desestabilizado o avião, mas as condições de vento não indicavam esse fator.>

Testemunhas relatam que o pouso foi brusco e a aeronave derrapou logo após tocar o solo, capotando em seguida. "Quando pousamos, batemos com muita força, batemos no chão e o avião saiu de lado", disse um dos passageiros.>

O incidente ocorreu por volta das 14h15, horário local (16h15 em Brasília), e havia 80 pessoas a bordo: 76 passageiros e 4 tripulantes. Todos foram evacuados, e 18 pessoas ficaram feridas. As vítimas em estado grave, uma criança, um homem de cerca de 60 anos e uma mulher na mesma faixa etária, foram levadas de helicóptero para hospitais locais. O ministro dos Transportes do Canadá, Anita Anand, informou sobre os feridos.>

A região de Toronto estava enfrentando fortes nevascas nos últimos dias, e o Serviço Meteorológico do Canadá informou que o aeroporto registrava ventos de até 65 km/h e temperaturas em torno de -8,6°C. A polícia local ainda está investigando as causas exatas do acidente.>

O Conselho de Segurança de Transporte do Canadá enviou uma equipe para investigar o caso, enquanto o primeiro-ministro de Ontario, Doug Ford, expressou alívio por não haver mortes no incidente e prometeu apoio das autoridades provinciais. Tim Walz, governador de Minnesota, também se manifestou, agradecendo as equipes de resgate e reforçando o contato com a Delta Airlines.>

Veja nota da Delta>

"O voo 4819 da Delta Connection, operado pela Endeavor Air com uma aeronave CRJ900, sofreu um acidente envolvendo apenas a própria aeronave no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto (YYZ) por volta das 15h30 (horário do leste dos EUA) nesta segunda-feira. O voo partiu do Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul (MSP).>

Relatos iniciais indicam que não houve vítimas fatais. Vários passageiros com ferimentos foram levados a hospitais da região. Nosso foco principal é prestar assistência aos afetados.>

A bordo do voo estavam 80 pessoas no total – 76 passageiros e quatro tripulantes.>

O aeroporto YYZ [Toronto Pearson] foi fechado pouco depois do incidente. A Delta está em contato com clientes que viajariam de, para ou por YYZ e recomenda que monitorem o status de seus voos pelo aplicativo Fly Delta.>