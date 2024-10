REPATRIADOS

Avião da FAB chega em Guarulhos com 228 brasileiros do Líbano

O voo faz parte da primeira fase da Operação Raízes do Cedro, do governo federal, de repatriação de brasileiros

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com 228 pessoas, entre tripulantes e passageiros vindos do Líbano, pousou às 10h25 deste domingo (6) no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Entre os passageiros estão 10 crianças de colo. Também embarcam para o Brasil três animais de estimação.