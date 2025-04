CRIME

Avós paternos tentam anular maternidade de Elize Matsunaga sobre a filha adolescente

Garota é filha de Marcos Matsunaga, que foi brutalmente assassinado por Elize

A lei brasileira protege filhos da responsabilidade pelos crimes dos pais, mas quando o sobrenome se torna um peso, a Justiça tem sido acionada para cortar esses laços. Um exemplo emblemático é o de Elize Kitano Matsunaga, condenada a 16 anos pelo assassinato do marido, Marcos Matsunaga, em 2012. Hoje, seus sogros buscam na Justiça a anulação de sua maternidade sobre a filha do casal, hoje com 14 anos. As informações são do blog True Crime, de O Globo.>