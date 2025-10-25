CULTURA

Banhos, beijos e mais: 5 coisas que brasileiros fazem e estrangeiros acham bizarras

Diferença rende choques culturais divertidos

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 06:05

Brasileiro é um povo diferente - no melhor e no mais curioso sentido da palavra. Quem já morou fora do país sabe que alguns costumes nossos, considerados totalmente normais por aqui, podem causar estranhamento (e até choque cultural) em estrangeiros. Entre banhos múltiplos por dia, abraços distribuídos como cartão de visita e o temido chuveiro elétrico, tem de tudo um pouco.

Conversei com brasileiros que moram fora e estrangeiros que visitaram o Brasil e se surpreenderam com alguns hábitos. Confira abaixo as cinco coisas que brasileiros fazem e estrangeiros acham bizarras:

1. Tomar vários banhos por dia

Por aqui, dois ou até três banhos diários passam tranquilo - e, dependendo do calor, ainda reclamamos. Na Europa, por exemplo, tomar banho todo dia já é visto como “muito”. A baiana Luiza Prado, 29, que mora na Alemanha, contou que colegas de trabalho achavam exagero ela tomar banho antes de sair e ao voltar.

“Eles diziam: ‘Mas você tomou banho hoje cedo!’. Para mim, era óbvio: eu tinha pegado metrô, ônibus e caminhado. Como é que não ia tomar outro?”, brinca.

2. Beijo no rosto e muito contato físico

Brasileiro tem mania de demonstrar carinho com as mãos. Abraço, toque no braço, beijo no rosto para cumprimentar até desconhecido. Nos Estados Unidos ou no Japão, esse costume pode soar invasivo.

3. Comer arroz e feijão todo dia

Para muitos estrangeiros, repetir o mesmo prato diariamente é impensável. No Brasil, arroz e feijão são praticamente patrimônio cultural e presença obrigatória no almoço.

“Quando eu dizia que comia arroz e feijão quase todo dia, amigos alemães achavam que era por falta de opção”, lembra Luiza. “Só depois que provaram entenderam o apego.”

4. Passar pano para visita e exagerar na hospitalidade

A casa pode estar um caos, mas é só a visita avisar que está chegando que o brasileiro faz mutirão em 10 minutos: arruma, passa café, serve bolo e ainda pergunta se quer levar um potinho para casa.

Nos EUA, receber alguém costuma ser mais informal e com zero obrigação de “servir”. Por aqui, é quase ofensa não oferecer nada. “Se eu não coloco pelo menos um suco, me sinto mal educada”, diz Luiza.

5. Falar alto - e rir mais alto ainda

É impossível negar: o brasileiro é barulhento, animado e expressivo. Numa mesa, se tiver um brasileiro, provavelmente será o mais expansivo do grupo.