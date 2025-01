MASSA DE AR QUENTE

Bolha de calor eleva temperatura a até 40°C no Brasil; veja regiões atingidas

Quatro estados devem ser afetados

As regiões afetadas serão no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Os estados com cidades que devem receber o calor intenso são: Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.