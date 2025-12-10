PEDIDO

Bolsonaro pede ao STF cirurgia imediata e transferência para prisão domiciliar humanitária

Defesa apresentou relatório médico que aponta piora no quadro de saúde

Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:07

Jair Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para que o ex-presidente seja submetido a cirurgia com urgência e, após o procedimento, cumpria prisão domiciliar por razões humanitárias. Os advogados anexaram um relatório médico detalhando a piora de seu estado clínico.

Segundo o documento, Bolsonaro tem apresentado episódios persistentes de soluços - descritos como sequelas de cirurgias anteriores - e agravamento de uma hérnia inguinal unilateral. Os médicos apontam necessidade de intervenção imediata, com internação de “5 a 7 dias” no hospital DF Star.

Jair Bolsonaro é preso no DF 1 de 22

“Nas últimas semanas tem se queixado de dores e desconforto na região inguinal, potencializados pelo aumento de pressão abdominal intermitente, causada pelas crises de soluços. Assim torna-se necessário o tratamento cirúrgico sob anestesia geral”, diz o relatório.

A defesa afirma que o quadro de soluços tem provocado situações de emergência. “O sintoma já levou o peticionante ao hospital por episódios de falta de ar e síncope, revelando risco real de descompensação súbita e hoje, conforme agora informando, exige intervenção cirúrgica”, escreveram.

No pedido enviado ao STF, os advogados solicitam a transferência de Bolsonaro ao DF Star, onde ele deveria permanecer pelo período indicado pelos médicos. “Diante de todo o exposto, das provas médicas acostadas e da excepcional gravidade do quadro clínico apresentado, requer a Vossa Excelência: Autorização e remoção do Peticionário ao hospital DF Star [...] bem como sua permanência no hospital pelo tempo necessário”, diz a petição.

A equipe jurídica também pede que, após a cirurgia, Bolsonaro cumpra prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou outras condições que Moraes considere adequadas. Eles sustentam que o pedido está alinhado “com a jurisprudência firmada desta Suprema Corte e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral ao idoso”.

Outro ponto da solicitação envolve a permissão para deslocamentos exclusivamente médicos. Os advogados pedem que o ex-presidente possa ser transportado para atendimentos sem necessidade de aviso prévio — ou com comunicação posterior em casos de urgência: “A autorização para deslocamento exclusivo para tratamento médico, mediante prévia comunicação, ou, em casos de urgência, com posterior justificativa”.