CASA PRÓPRIA

Bradesco leiloa mais de 53 imóveis com lances a partir de R$ 15 mil

Serão ofertados apartamentos, casas e imóveis comerciais em diversos estados

Esther Morais

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 09:10

Banco Bradesco leiloa mais 53 imóveis em todo Brasil, com lances a partir de R$ 15 mil Crédito: Divulgação

O Banco Bradesco, em parceria com a Mega Leilões, realizará em março três leilões de imóveis. Ao todo, serão ofertados 53 empreendimentos, entre: apartamentos, casas, imóveis comerciais, terrenos e áreas rurais em diversos estados.>

O primeira leilão será no dia 06, às 20h. Na ocasião, serão leiloados 17 imóveis, localizados em Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Os lances mínimos variam de R$ 15 mil a R$ 666 mil.>

Alguns dos destaques são: um apartamento em São José (SC), com área privativa de 277,28m², 02 vagas de garagem, 01 box e lance mínimo de R$ 666 mil, além de uma casa no Rio de Janeiro (RJ), no bairro Itanhangá, com área total de 1.010m² de terreno, 404m² de área construída lançada no Cadastro Municipal e lance mínimo de R$ 521 mil.>

Já no dia 18, às 16h, serão leiloados 24 imóveis, localizados em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Os lances mínimos variam de R$ 34 mil a R$ 543 mil.>

Os destaques são um apartamento em Campinas (SP), no bairro de Vila Joaquim Inácio, com área privativa de 80,50m², 02 vagas de estacionamento e lance mínimo de R$ 280 mil, além de uma casa em Serrana (SP), no bairro Centro, com área total de 383m² de terreno, 299m² de área construída lançada no Cadastro Municipal e lance mínimo de R$ 543 mil.>

O pagamento dos lances poderá ser à vista, com 10% de desconto, parcelado em 12 vezes sem juros e sem correção, com sinal de 25% (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição). >

Para imóveis com valor até R$ 100 mil, o pagamento pode ser parcelado em 24 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM anual (se positivo), com sinal de 25% (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição). Para imóveis com valor superior a R$ 100 mil, há opção de parcelar em 36 ou 48 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM mensal (se positivo), com sinal de 30% (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição).>

No dia 14, às 15h, haverá o 2º Leilão da Alienação Fiduciária. Nele, serão leiloados 12 imóveis, localizados no Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os lances mínimos no 2º leilão variam de R$ 120 mil a R$ 937 mil. >

Os destaques são um apartamento no Rio de Janeiro (RJ), no bairro da Tijuca, com área construída lançada no Cadastro Municipal 85m² (privativa + comum), 01 vaga de garagem e lance mínimo de R$ 694 mil, além de uma casa em Lençóis Paulista (SP), no bairro Jardim Granville, com área total de 1.023m² de terreno, 302m² de área construída e lance mínimo de R$ 937 mil.>

Para o leilão da alienação fiduciária o pagamento será somente à vista e sem desconto. >

Para participar, é necessário se cadastrar site da Mega Leilões, ler atentamente a descrição do lote e o edital de venda do leilão desejado e solicitar a habilitação para o imóvel específico.>

Serviço

Leilão de imóveis - Convencional>

Data: 06/03>

Horário: 20h>

Quantidade: 17>

Pagamento: À vista com 10% desconto ou parcelamento (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição).>

Leilão de imóveis - Convencional>

Data: 18/03>

Horário: 16h>

Quantidade: 24>

Pagamento: À vista com 10% desconto ou parcelamento (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição).>

Leilão de imóveis – 2º Leilão da Alienação Fiduciária >

Data: 14/03>

Horário: 15h >

Quantidade: 12>