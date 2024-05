MUNDO

Brasileiro é acusado de matar adolescente com golpes de espada em Londres

Um brasileiro, identificado como Marcus Aurélio Arduini Monzo, de 36 anos, é apontado como autor de um ataque que deixou um adolescente de 14 anos morto em Londres. Daniel Anjorin foi morto com golpes de espada na última terça-feira (30).

Além do homicídio do adolescente, Marcus é acusado de duas tentativas de homicídio, duas acusações de lesões corporais graves, roubo qualificado e posse de arma branca, usada no cometimento de alguns dos crimes pelos quais ele pode responder.