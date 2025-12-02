VEJA SERVIÇOS AFETADOS

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Ação na Argentina desestabiliza piratas populares no Brasil

Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:22

Aparelhos apreendidos Crédito: Divulgação/Anatel

A queda simultânea de diversos serviços de "gatonet" - entre eles o BTV, um dos aparelhos piratas mais difundidos no Brasil - gerou uma enxurrada de queixas nas redes sociais desde o fim de semana. Os usuários relatam que os aplicativos simplesmente deixaram de funcionar e exibem o erro 503, indicando indisponibilidade. No ReclameAqui, multiplicam-se relatos como “BTV app parou e o site também não está ativo” e “BTV fora do ar com mensagem 'service unavailable'”.

A instabilidade é consequência direta de uma operação conduzida na Argentina pela Procuradoria Federal de Crimes Cibernéticos de San Isidro, entre a noite de sábado e a manhã de domingo. A ofensiva derrubou 22 plataformas usadas para transmitir conteúdo ilegalmente, em uma ação coordenada com a Alianza, entidade que reúne empresas do setor audiovisual para combater a pirataria na América Latina. A operação é continuação de uma ação que derrubou vários serviços de IPTV no Brasil no mês passado.

Entre os serviços atingidos estão BTV, Red Play, Blue TV+ e Cine Duo, de acordo com levantamento do G1. BTV e Red Play somados unem mais de 75% de usuários brasileiros. A expectativa é que a operação afeta mais de 2 milhões de usuários, entre Argentina e Brasil.

Quais serviços foram desativados

Até agora, foram desativados ou apresentam instabilidade ALA TV, Blue TV, Boto TV, Break TV, BTV App, BTV Live, Duna TV, Football Zone, Hot, Mega TV, MIX, NOSSA TV, ONPix, PLUSTV, Pulse TV, Red Box, RedPlay Live, Super TV Premium, Venga TV, Waka TV, WEIV e WeivTV - Nova.

Primeira fase

Esta é a segunda onda de bloqueios com impacto direto no país. A primeira aconteceu no início de novembro, semanas após uma ação no fim de agosto, quando as autoridades argentinas localizaram o “centro de comando” que coordenava parte dos sistemas piratas na região. Na etapa anterior, serviços como My Family Cinema, Cinefly e Eppi Cinema já haviam sido retirados do ar.

A investigação revelou que Buenos Aires funcionava como base de marketing e vendas de um esquema global de pirataria. Um escritório local cuidava da parte comercial, enquanto áreas como administração, finanças e TI operavam a partir da China. A ação contou ainda com apoio da La Liga, organizadora do campeonato espanhol.

O grupo chegou a ter 8 milhões de clientes no auge, segundo a Alianza. Atualmente, eram 6,2 milhões de assinantes - 4,6 milhões deles brasileiros. O faturamento anual estimado variava entre US$ 150 milhões (cerca de R$ 800 milhões) e US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão).

Como funciona o esquema de TV box pirata

TV boxes ilegais usam uma versão adaptada do Android, carregada com aplicativos que dão acesso a canais de TV e serviços de streaming mediante pagamento mensal, semestral ou anual.