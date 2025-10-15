Acesse sua conta
Buzeira recorreu a “Neymar do PCC” em conflito sobre Lamborghini

Polícia Civil de SP usou conversas entre Buzeira e “sintonia do resumo” para apontar relação entre influenciador e crime organizado

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07:43

Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, foi preso
Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, foi preso Crédito: Reproduçaõ

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, preso pela Polícia Federal (PF), nessa terça-feira (14/10), teria recorrido a um líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) para resolver um conflito envolvendo uma Lamborghini que comprou por R$ 3 milhões. O faccionado em questão é Michael da Silva, conhecido como “Neymar”, que ocuparia o cargo de “sintonia do resumo”, de acordo com as investigações da Polícia Civil de São Paulo.

Em inquérito instaurado ano passado pela Cerco da 2ª Seccional da capital, o episódio foi utilizado para apontar que Buzeira seria “pessoa de confiança” do PCC, com “relação estável e permanente”.

Buzeira

Leia matéria completa no portal Metrópoles

