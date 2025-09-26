Cachorro ‘jurado de morte’ perde dedo após ser baleado por traficantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:41
Um cachorro foi baleado e perdeu um dedo na manhã desta quinta-feira (25). O caso aconteceu na comunidade Para-Pedro, em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
De acordo com moradores, o cãozinho, batizado de Irajá, havia sido jurado de morte por traficantes. O animal foi atendido pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e operado no hospital veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira. Ele sofreu uma fratura na pata dianteira e precisou ter um dedo amputado, mas passa bem.
Cachorro foi baleado por traficantes
Agora, ele ficará em um abrigo municipal aguardando adoção. Segundo o secretário Luiz Ramos Filho, animais têm sido baleados com frequência por “incomodarem” os traficantes. “Ou o animal é baleado em confronto entre policiais e bandidos ou o bichinho é jurado de morte, porque incomodou o chamado poder paralelo. Só por ter latido ou avançado já é o suficiente para ser mais um nas estatísticas da violência, da brutalidade. Nem os animais escapam dessa situação de barbárie extrema que temos vivido”, disse ao g1.
Esse é o segundo caso de cachorro baleado no Rio de Janeiro em menos de 24 horas. Na quarta-feira (24), uma cadelinha chamada Nina foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e bandidos. Ela foi atingida por um tiro no tórax que saiu pela pata esquerda dianteira enquanto estava na frente da casa dos tutores. A cadela foi submetida a uma cirurgia no Hospital Jorge Vaitsman e precisou colocar um fixador externo. Ela recebeu alta e já está em casa.
No início do mês, um pitbull chamado Hércules também foi atendido no mesmo hospital após levar três tiros na favela do Batan, em Realengo, na zona oeste. Ele se recupera e está sob cuidados da prefeitura.