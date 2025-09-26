CRIME

Cachorro ‘jurado de morte’ perde dedo após ser baleado por traficantes

Caso aconteceu no Rio de Janeiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:41

Cachorro foi baleado por traficantes Crédito: Reprodução

Um cachorro foi baleado e perdeu um dedo na manhã desta quinta-feira (25). O caso aconteceu na comunidade Para-Pedro, em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com moradores, o cãozinho, batizado de Irajá, havia sido jurado de morte por traficantes. O animal foi atendido pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e operado no hospital veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira. Ele sofreu uma fratura na pata dianteira e precisou ter um dedo amputado, mas passa bem.

Agora, ele ficará em um abrigo municipal aguardando adoção. Segundo o secretário Luiz Ramos Filho, animais têm sido baleados com frequência por “incomodarem” os traficantes. “Ou o animal é baleado em confronto entre policiais e bandidos ou o bichinho é jurado de morte, porque incomodou o chamado poder paralelo. Só por ter latido ou avançado já é o suficiente para ser mais um nas estatísticas da violência, da brutalidade. Nem os animais escapam dessa situação de barbárie extrema que temos vivido”, disse ao g1.

Esse é o segundo caso de cachorro baleado no Rio de Janeiro em menos de 24 horas. Na quarta-feira (24), uma cadelinha chamada Nina foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e bandidos. Ela foi atingida por um tiro no tórax que saiu pela pata esquerda dianteira enquanto estava na frente da casa dos tutores. A cadela foi submetida a uma cirurgia no Hospital Jorge Vaitsman e precisou colocar um fixador externo. Ela recebeu alta e já está em casa.