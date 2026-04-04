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Cadela viraliza após interromper encenação da Paixão de Cristo para tentar defender o intérprete de Jesus

Após ato heroíco animal termina com adoção e final feliz durante a semana santa

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:53

Cadela não teve medo de enfrentar soldados romanos para salvar "Jesus" Crédito: Redes Sociais

As imagens de um cachorro interrompendo a encenação do espetáculo Paixão de Cristo, em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, para tentar defender o intérprete de Jesus viralizaram nas redes sociais. O animal, que vivia nas ruas, subiu ao palco no último sábado (28) durante as cenas de maior tensão dramática sensibilizando todos os que assistiam à cena. Devido à repercussão de sua lealdade, ela foi adotada e passou a ter um novo lar já no dia seguinte. As informações foram divulgadas pelo G1.

A primeira tentativa do cão salvar Jesus ocorreu no momento em que o ator Kim Souza, deitado sobre a cruz, era açoitado pelos figurantes que representavam os soldados romanos. Diante da movimentação agressiva, a cadela reagiu de forma agitada, postando-se ao lado do artista como se tentasse impedir o castigo. O elenco conseguiu manter a performance e incorporou o imprevisto à cena, gerando comoção entre os fiéis e o público presente.

Mesmo após ser afastada pela equipe de produção, a cadela retornou ao palco em outros momentos críticos, como a crucificação, e reapareceu no encerramento para receber os aplausos junto aos atores. As imagens do animal "escoltando" o elenco alcançaram milhares de visualizações nas redes sociais, com internautas interpretando a atitude como um gesto instintivo de empatia.

Após o término da apresentação, o animal foi encaminhado para um lar temporário por membros da produção. A visibilidade do episódio, no entanto, acelerou o processo de adoção definitiva, concretizado ainda no início desta semana. O novo tutor foi motivado pelo comportamento dócil e protetor demonstrado pelo animal durante o evento religioso.

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Tags:

Bahia Cadela de rua Jesus Adoção A Paixão de Cristo

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