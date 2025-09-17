MANOBRA

Câmara dos Deputados aprova volta do voto secreto na PEC da Blindagem

Mudança aconteceu nesta quarta-feira (17) e foi alvo de protestos



Monique Lobo

Agência Brasil

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:58

Câmara aprova voto secreto na PEC da Blindagem Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

A prerrogativa de voto secreto para autorização de abertura de processos criminais contra deputados e senadores voltou para o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3 de 2021, conhecida como PEC da Blindagem, nesta quarta-feira (17).

O texto-base foi votado na noite de terça-feira (16) e aprovado por 314 votos a 168. No entanto, o Plenário acatou o destaque que excluiu o voto secreto para autorização de ações penais e de prisão em flagrante por crime inafiançável contra deputados e senadores. Ao todo, 296 deputados haviam votado a favor do voto secreto, 12 a menos que o necessário para aprovar uma mudança na Constituição, que é de 308 votos.

Só que, nesta quarta, o relator da PEC, deputado Claudio Cajado (PP-BA), apresentou emenda aglutinativa para retomar o texto original.

“Nós não temos dúvida alguma que a votação de ontem não espelhou o amplo posicionamento do plenário da Casa. A votação transcorreu após a meia-noite, muitos dos deputados, inclusive, me procuraram dizendo que estavam dormindo, que dormiram, inclusive, de forma inesperada”, disse.

A mudança foi criticada por líderesdo Novo, PSOL, PT e PSB. Eles alegaram que a Constituição não permite votar um mesmo tema na mesma sessão legislativa.

“Não dá para ser votado um destaque, o destaque ser derrotado e ser votado novamente. É isso que está acontecendo. Para nós, é uma afronta à Constituição. O Art. 60, parágrafo 5º, estabelece que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada, ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa”, argumentou o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

Apelo rejeitado

O presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), rejeitou o apelo dos líderes e afirmou que a apresentação da emenda aglutinativa recebeu apoio da maioria do plenário.

“Tal fato ressalta a legitimidade política, jurídica e regimental da emenda em análise. Na mesma seara, soma-se o fato de que os textos que dão suporte à aglutinação já foram todos aprovados, pelo referido quórum qualificado de três quintos, em primeiro turno, pelo Plenário desta Casa, o que demonstra existência de concordância política acerca do tema”, falou.

Os líderes contrariados prometeram recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.

Blindagem

A PEC da Blindagem estabelece que deputados e senadores só podem ser processados criminalmente se a Câmara ou o Senado autorizarem a abertura de ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) em até 90 dias após a apresentação da denúncia por qualquer tipo de crime.

Casos de prisão em flagrante por crimes inafiançáveis, como homicídio e estupro, também precisam de autorização da Casa do parlamentar em até 24 horas, também por votação secreta.