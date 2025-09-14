Acesse sua conta
“Careca do INSS” abandona obra de mansão de R$ 9 milhões em Brasília

Pivô da fraude do INSS, Antonio Antunes foi preso pela PF nessa sexta-feira. Ele abandonou obra em bairro rico de Brasília há três meses

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:18

Careca do INSS
Careca do INSS Crédito: Reprodução

O quarteirão de uma rua sem saída em um dos metros quadrados mais caros de Brasília já teve dias mais agitados. A paisagem sonora anteriormente formada por pedreiros, betoneiras e caminhões foi interrompida – de uma hora para outra. Logo após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Sem Desconto, em 23 de abril deste ano, o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, vulgo Careca do INSS, abandonou a construção da mansão de dois andares no Lago Sul.

Assim, a obra está parada desde a segunda quinzena de maio, sem expectativa de ser retomada. A coluna apurou que Antonio Antunes avisou aos fornecedores que teve seus bens bloqueados e que, dessa forma, não conseguiria dar andamento à construção. O local passou a ser visto pelos vizinhos como um “elefante branco” na região. Nessa sexta-feira (12/9), o Careca do INSS foi preso preventivamente pela PF por risco de fuga e por ocultação de patrimônio.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

