“Careca do INSS” abandona obra de mansão de R$ 9 milhões em Brasília

Metrópoles
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:18
O quarteirão de uma rua sem saída em um dos metros quadrados mais caros de Brasília já teve dias mais agitados. A paisagem sonora anteriormente formada por pedreiros, betoneiras e caminhões foi interrompida – de uma hora para outra. Logo após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Sem Desconto, em 23 de abril deste ano, o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, vulgo Careca do INSS, abandonou a construção da mansão de dois andares no Lago Sul.
Assim, a obra está parada desde a segunda quinzena de maio, sem expectativa de ser retomada. A coluna apurou que Antonio Antunes avisou aos fornecedores que teve seus bens bloqueados e que, dessa forma, não conseguiria dar andamento à construção. O local passou a ser visto pelos vizinhos como um “elefante branco” na região. Nessa sexta-feira (12/9), o Careca do INSS foi preso preventivamente pela PF por risco de fuga e por ocultação de patrimônio.
Obras na mansão do Careca do INSS são abandonadas