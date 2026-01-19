MÁFIA

Chefe do PCC acompanhou posse da namorada delegada em São Paulo; veja fotos

Casal é investigado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:32

Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção Crédito: Reprodução

Apontado como chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Roraima, o traficante Jardel Neto acompanhou a posse da namorada, Layla Lima Ayub, como delegada, em 19 de dezembro do ano passado, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo.

Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção 1 de 5

Layla Ayub foi presa na última sexta-feira (16) por suspeita de envolvimento com a facção criminosa. Imagens registradas durante a cerimônia mostram o casal junto no evento oficial. De acordo com o Ministério Público, Layla e Jardel são investigados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Justiça decretou a prisão temporária dos dois e autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Pará.

As investigações também apontam que, mesmo após assumir o cargo de delegada, Layla teria continuado a atuar de forma irregular como advogada. Em 28 de dezembro, apenas nove dias após a posse, ela participou de uma audiência de custódia na defesa de um dos quatro integrantes do PCC presos em flagrante pela Polícia Militar em Rondon do Pará, município localizado a 523 quilômetros de Belém.