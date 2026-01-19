Acesse sua conta
Chefe do PCC acompanhou posse da namorada delegada em São Paulo; veja fotos

Casal é investigado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:32

Apontado como chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Roraima, o traficante Jardel Neto acompanhou a posse da namorada, Layla Lima Ayub, como delegada, em 19 de dezembro do ano passado, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo.

Layla Ayub foi presa na última sexta-feira (16) por suspeita de envolvimento com a facção criminosa. Imagens registradas durante a cerimônia mostram o casal junto no evento oficial. De acordo com o Ministério Público, Layla e Jardel são investigados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Justiça decretou a prisão temporária dos dois e autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Pará.

As investigações também apontam que, mesmo após assumir o cargo de delegada, Layla teria continuado a atuar de forma irregular como advogada. Em 28 de dezembro, apenas nove dias após a posse, ela participou de uma audiência de custódia na defesa de um dos quatro integrantes do PCC presos em flagrante pela Polícia Militar em Rondon do Pará, município localizado a 523 quilômetros de Belém.

Segundo a Polícia Federal, Jardel Neto ostentava nas redes sociais fotos com armas, grandes quantias de dinheiro e publicações que faziam apologia ao PCC. Em uma das imagens, ele aparece sem camisa fazendo o gesto com três dedos, referência ao lema “Tudo 3”, associado à facção criminosa. Também são visíveis tatuagens como o símbolo do yin-yang, frequentemente ligado ao grupo.

Pcc Facção

