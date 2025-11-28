Acesse sua conta
Cinco policiais militares são presos por crimes em megaoperação contra o CV no Rio de Janeiro

Outros cinco policiais são alvo de mandados de busca e apreensão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:26

Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio
Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio Crédito: Polícia Civil do Rio de Janeiro

Cinco policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque foram presos nesta sexta-feira (28) por crimes cometidos durante a Operação Contenção, realizada no último dia 28 de outubro contra a facção Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. As investigações revelaram a venda ilegal de um fuzil para criminosos. 

A apuração dos possíveis crimes está sob responsabilidade a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que identificou indícios de irregularidades a partir da análise das imagens das Câmeras Operacionais Portáteis utilizadas por PMs.

115 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Parente das vitimas da operação contenção chegando ao Instituto médico legal (IML) pra fazerem reconhecimento dos corpos por Joédson Alves/Agência Brasil
Materiais apreendidos durante operação policial nos morros do Rio por Tomaz Silva/Agência Brasil
Autoridades da segurança pública falam sobre resultados de operação por Tomaz Silva/Agência Brasil
Autoridades da segurança pública falam sobre resultados de operação por Tomaz Silva/Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Materiais apreendidos durante operação policial nos morros do Rio por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil

Em nota, o comando da corporação diz que não compactua "com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".

De acordo com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio (CDDHC), que acompanha a operação deflagrada pela Corregedoria da Polícia Militar, os indícios revelados pelas câmeras corporais incluem "o furto de um fuzil possivelmente destinado à revenda para criminosos", conforme divulgou a presidente da comissão, deputada Dani Monteiro (PSOL).

A megaoperação foi realizada no dia 28 de outubro, nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Morreram 122 pessoas, entre eles, cinco policiais, três civis e dois militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

