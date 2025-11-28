PRISÃO

Cinco policiais militares são presos por crimes em megaoperação contra o CV no Rio de Janeiro

Outros cinco policiais são alvo de mandados de busca e apreensão

Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:26

Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio Crédito: Polícia Civil do Rio de Janeiro

Cinco policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque foram presos nesta sexta-feira (28) por crimes cometidos durante a Operação Contenção, realizada no último dia 28 de outubro contra a facção Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. As investigações revelaram a venda ilegal de um fuzil para criminosos.

A apuração dos possíveis crimes está sob responsabilidade a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que identificou indícios de irregularidades a partir da análise das imagens das Câmeras Operacionais Portáteis utilizadas por PMs.

Em nota, o comando da corporação diz que não compactua "com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".

De acordo com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio (CDDHC), que acompanha a operação deflagrada pela Corregedoria da Polícia Militar, os indícios revelados pelas câmeras corporais incluem "o furto de um fuzil possivelmente destinado à revenda para criminosos", conforme divulgou a presidente da comissão, deputada Dani Monteiro (PSOL).