JUSTIÇA

CNJ decide que jornais podem ser veículos oficiais de publicidade legal

Decisão torna nulos os provimentos estaduais que restringiam a divulgação de atos extrajudiciais exclusivamente a plataformas administradas por entidades cartoriais

A decisão acontece após associações de jornalismo entrarem com um pedido para contestar provimentos estaduais que restringiam a divulgação de atos extrajudiciais exclusivamente a plataformas administradas por entidades cartoriais. "A restrição limitava a liberdade de escolha dos cidadãos", diz nota conjunta das entidades, divulgada na última quarta-feira (4).

As entidades signatárias envolvidas são a Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados em Publicidade Legal (ABRALEGAL) e Associação dos Jornais do Interior do Brasil (ADJORI).