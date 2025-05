DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃO

Iniciativa para fortalecer jornalismo independente é lançada pelo governo federal

Lançamento ocorreu durante o 15º Fórum da Internet no Brasil, realizado em Salvador

O lançamento contou com a presença de donos de mídias independentes. Um deles foi Jefferson Borges, criador e diretor-geral do portal Nordesteeusou, com foco nos bairros do Complexo do Nordeste de Amaralina. “Isso serve para potencializar ainda mais o jornalismo comunitário, porque nós fazemos uma comunicação de dentro para fora da comunidade. Nós moramos lá e mostramos um outro lado do nosso bairro, focado na cultura, no entretenimento, diferente do que é feito pelas mídias tradicionais, que é focada apenas na violência”, falou.>