CNU: notas mínimas para correção de redação são divulgadas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta terça-feira (8), no site do Concurso Nacional Unificado (CNU), as notas mínimas nas provas objetivas para que os candidatos tenham suas provas discursivas ou redações corrigidas.

O edital do concurso diz que para que a prova discursiva ou redação seja corrigida, o candidato deve estar classificado entre até nove vezes o número de vagas previstas. Para acessar os resultados, o inscrito deve fazer o login na área do candidato e consultar o “Caderno de Provas e Gabaritos”.

Após ausências, relação candidato/vaga do CNU é recalculada.Também foram divulgadas na manhã de hoje as notas finais das provas mínimas. As notas do bloco 4 foram suspensas pela Justiça de Brasília. Uma ação popular denunciou o suposto vazamento das provas do bloco, cujos cadernos de questões teriam sido abertos por fiscais do período da tarde.