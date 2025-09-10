BRASIL

Com 2 a 0 por condenação de Bolsonaro e outros réus, STF retoma julgamento com voto de Fux

Jair Bolsonaro e outros sete réus são acusados de planejar golpe de Estado para tentar impedir a posse de Lula em 2022

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:28

Ministro Fux Crédito: Rosinei Coutinho/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (10/9), a partir das 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados acusados de planejar uma tentativa de golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. A sessão deve se estender até as 14h.