Com 2 a 0 por condenação de Bolsonaro e outros réus, STF retoma julgamento com voto de Fux

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:28
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (10/9), a partir das 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados acusados de planejar uma tentativa de golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. A sessão deve se estender até as 14h.
Nessa terça-feira (9/9), os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação dos réus. O placar está 2 a 0, restando três votos para a conclusão do julgamento. Para que haja definição, é necessária maioria simples: três dos cinco ministros.