OPORTUNIDADE

Competição de startups que vai distribuir US$ 1,5 milhão em prêmios está com inscrições abertas

Quem quiser participar, tem até o final do mês para se inscrever

Monique Lobo

Publicado em 3 de junho de 2025 às 19:06

Os 100 finalistas vão participar da decisão em Riyadh, na Arábia Saudita, com tudo pago Crédito: Divulgação

A maior competição global de startups está com inscrições abertas até o dia 30 deste mês. A edição 2025 da Entrepreneurship World Cup (EWC) abre o palco para empreendedores brasileiros de todos os estágios – desde a fase de ideia até empresas em crescimento. Além de apresentar seus negócios, eles podem concorrer a prêmios financeiros e suporte estratégico para aceleração. >

Além da competição, tem também mentorias especializadas, ferramentas de crescimento, recursos educacionais e a uma comunidade global de empreendedores e investidores. As 100 startups finalistas vão ter a chance de apresentar seus negócios, com tudo pago, na Final Global do EWC, que vai ser realizada em Riyadh, na Arábia Saudita, no segundo semestre de 2025. >

A edição de 2025 da EWC vai distribuir até US$ 1,5 milhão em prêmios para os vencedores globais, além de suporte não financeiro para os 100 finalistas. >

As premiações são segmentadas por estágios de maturidade das startups. Na categoria Early Stage, os cinco primeiros colocados receberão prêmios que variam entre US$ 50 mil e US$ 250 mil. Para startups em estágio de crescimento (Growth Stage), os dois primeiros lugares serão premiados com US$ 175 mil e US$ 100 mil, respectivamente. Já para o estágio de ideação (Idea Stage), os dois vencedores receberão US$ 50 mil e US$ 25 mil. >

A edição deste ano também contará com premiações específicas para startups que atuam no setor de SpaceTech. Cada uma das quatro categorias setoriais – mineração, construção e infraestrutura inteligente, gestão de multidões em grandes eventos e segurança pública – terá uma premiação de US$ 100 mil para a solução mais inovadora. >

"A EWC é uma oportunidade única para startups brasileiras se conectarem com o ecossistema global de inovação. Estamos comprometidos em apoiar empreendedores que buscam transformar seus negócios em cases globais de inovação", destaca Rodrigo Paolilo, CEO do Grupo Rede+, empresa parceira oficial da EWC no Brasil, e presidente do Instituto Inova+.>