EMPREGO

Concurso da Sefaz Piauí oferta 80 vagas com salários de até R$ 27,6 mil

Inscrições começam em 24 de março

Carol Neves

Publicado em 20 de março de 2025 às 10:20

Sefaz do Piauí Crédito: Divulgação

O Governo do Piauí lançou, nesta quinta-feira (20), o edital do concurso público para a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). A seleção, autorizada em dezembro de 2024, oferece 80 vagas para cargos como auditor fiscal, auditor governamental, analista do tesouro estadual e agente de tributos, com salários que variam de R$ 10.042,57 a R$ 27.625,52. >

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, das 10h do dia 24 de março de 2025 até as 23h59 de 22 de abril de 2025. As taxas de inscrição variam conforme o cargo: R$ 200 para auditor fiscal, R$ 180 para auditor governamental e analista do tesouro estadual, e R$ 160 para agente de tributos. >

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca organizadora do concurso. As provas objetivas estão marcadas para os dias 13 e 20 de julho de 2025, enquanto as provas discursivas ocorrerão em 21 de setembro de 2025. >

Distribuição das vagas>

- Agente de tributos (geral): 30 vagas; >

- Auditor fiscal (geral): 17 vagas; >

- Agente de tributos (tecnologia da informação): 10 vagas; >

- Analista do tesouro estadual (geral): 8 vagas; >

- Auditor governamental (geral): 5 vagas; >

- Auditor governamental (engenharia): 3 vagas; >

- Auditor fiscal (tecnologia da informação): 3 vagas; >

- Analista do tesouro estadual (tecnologia da informação): 2 vagas; >