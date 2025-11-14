Acesse sua conta
Criança de 5 anos morre após ser atacada por pitbull

Menino entrou em uma residência, acompanhando da mãe, quando o animal avançou

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:23

Menino de cinco anos morreu ao ser atacado por pitbull
Menino de cinco anos morreu ao ser atacado por pitbull Crédito: Reprodução

Uma criança de cinco anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça pitbull, na quarta-feira (12). O menino chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, a criança foi atacada após entrar na casa de uma amiga da família, acompanhado da mãe. Ainda segundo as informações, o animal avançou repentinamente no menino.

A criança foi socorrida para o Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, que também fica no Irajá. O menino chegou a passar por uma cirurgia de emergência, mas teve uma parada cardiorrespiratória e acabou falecendo.

O cachorro foi encaminhado para o Centro de Controle de Zoonoses, onde será castrado, vacinado e microchipado. O animal não será sacrificado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ouviu a mãe da criança e o tutor do animal.

Tags:

rio de Janeiro Cachorro Ataque Pitbulls Crianças Menino

