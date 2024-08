RIO DE JANEIRO

Cristo Redentor é iluminado com paletó e microfone em homenagem a Silvio Santos

A estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado em homenagem a Silvio Santos na noite deste domingo (18). A estátua recebeu a projeção de um paletó e também com o famoso microfone no peito utilizado por décadas pelo apresentador.