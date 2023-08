O programa Fantástico, da TV Globo, informou, no último domingo (20), que o jornalista Maurício Kubrusly está com demência frontotemporal.

A demência frontotemporal é uma doença que diminui a capacidade cognitiva do indivíduo com o problema. A condição traz impactos negativos para a qualidade de vida do sujeito, de maneira bastante evidente, nas atividades sociais e profissionais do sujeito, assim como nas suas relações dentro da sociedade.