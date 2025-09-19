POLÍTICA

Deputado se arrepende de voto favorável e vai pedir anulação da PEC da Blindagem

Irmão do prefeito de Recife foi às redes se justificar

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:45

Pedro Campos Crédito: Divulgação

O deputado federal Pedro Campos, líder do PSB na Câmara e irmão do prefeito de Recife, João Campos, anunciou que entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar anular a aprovação da PEC da Blindagem. Ele admitiu ter se arrependido de seu voto e explicou que sua intenção inicial era apenas uma estratégia para impedir a aprovação da PL da Anistia.

“Quero reforçar que todas as críticas que eu recebi são legítimas, até porque o meu compromisso é com o povo brasileiro, e assim que a gente tem conduzido o nosso mandato”, afirmou o parlamentar.

Pedro Campos explicou que o campo progressista enfrentava uma decisão difícil: aprovar a PEC da Blindagem ou arriscar que a PL da Anistia passasse. Optou-se pela alternativa mais “branda” para tentar barrar “os maiores absurdos que ali estavam contidos” e também evitar o boicote a pautas importantes do governo federal, como a isenção do imposto de renda.

Ele reconheceu que o projeto foi aprovado de forma diferente do desejado, incluindo a manobra que restaurou o voto secreto já derrubado anteriormente. “Tenho a humildade de reconhecer que não escolhemos o melhor caminho e saímos derrotados na votação da PEC e na votação da anistia”, disse.