Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deputado se arrepende de voto favorável e vai pedir anulação da PEC da Blindagem

Irmão do prefeito de Recife foi às redes se justificar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:45

Pedro Campos
Pedro Campos Crédito: Divulgação

O deputado federal Pedro Campos, líder do PSB na Câmara e irmão do prefeito de Recife, João Campos, anunciou que entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar anular a aprovação da PEC da Blindagem. Ele admitiu ter se arrependido de seu voto e explicou que sua intenção inicial era apenas uma estratégia para impedir a aprovação da PL da Anistia.

“Quero reforçar que todas as críticas que eu recebi são legítimas, até porque o meu compromisso é com o povo brasileiro, e assim que a gente tem conduzido o nosso mandato”, afirmou o parlamentar.

Pedro Campos explicou que o campo progressista enfrentava uma decisão difícil: aprovar a PEC da Blindagem ou arriscar que a PL da Anistia passasse. Optou-se pela alternativa mais “branda” para tentar barrar “os maiores absurdos que ali estavam contidos” e também evitar o boicote a pautas importantes do governo federal, como a isenção do imposto de renda.

Ele reconheceu que o projeto foi aprovado de forma diferente do desejado, incluindo a manobra que restaurou o voto secreto já derrubado anteriormente. “Tenho a humildade de reconhecer que não escolhemos o melhor caminho e saímos derrotados na votação da PEC e na votação da anistia”, disse.

O deputado ressaltou que, nas redes sociais, justificou que seu voto a favor da PEC era uma tentativa de manter “as pontes abertas” para derrubar a anistia e permitir que as pautas do governo e do povo brasileiro avançassem na Câmara.

Mais recentes

Imagem - Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados
Imagem - Pensão por morte: veja os erros que podem negar o benefício e como se prevenir

Pensão por morte: veja os erros que podem negar o benefício e como se prevenir
Imagem - Nova classificação: saiba se sua pressão agora é pré-hipertensão

Nova classificação: saiba se sua pressão agora é pré-hipertensão

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro
03

Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro

Imagem - Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes
04

Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes