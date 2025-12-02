EM MOVIMENTO

Documentos e autorização de responsável: tudo o que você precisa para treinar de graça na Smart Fit

Rede de academias lança programação para adolescentes treinarem de graça durante as férias

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:32

Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador Crédito: Divulgação

Todo ano é a mesma coisa, basta o Verão se aproximar para haver um movimento de corrida às academias. E, nesse ano, os adolescentes têm um incentivo a mais para se exercitarem. A Smart Fit anunciou o “Rolê na Smart”, iniciativa que prevê acesso gratuito de adolescentes de 14 a 18 anos a academias da rede, em horários específicos, no período das férias. O objetivo da ação é incentivar um estilo de vida saudável entre adolescentes, reforçando que cuidar da saúde desde cedo é inteligente, faz bem e pode ser divertido.

De acordo com especialistas, a prática de atividades físicas regularmente ajuda no controle de peso, fortalece músculos e ossos, melhora a função cardíaca, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para o bem-estar social. Se você se animou com a ideia, mas tem dúvidas sobre como é o passo a passo para se matricular gratuitamente e iniciar os treinos, levantamos as seis dúvidas mais comuns e trouxemos as respostas. Confira:

Quem pode participar da promoção Rolê na Smart Fit?

A promoção é válida exclusivamente para adolescentes não alunos da Smart Fit, com idade entre 14 e 18 anos, mediante apresentação do voucher em uma das nossas unidades participantes. O voucher é disponibilizado imediatamente após a conclusão da inscrição e também enviado para o e-mail cadastrado. Para mais informações, consulte o regulamento completo



É obrigatório fazer a matrícula com presença do responsável legal?

Sim, é obrigatório. Para a conclusão da matrícula e início das atividades na academia, o adolescente deverá comparecer a uma das unidades participantes, com o voucher gerado e acompanhado de seus pais ou responsável legal.



Quais documentos são necessários para a matrícula?

O adolescente e seu responsável legal deverão comparecer à unidade portando documento oficial de identificação com foto RG e CPF.



O adolescente deverá, ainda, preencher o PAR-Q (Questionário de Prontidão para Atividade Física), conforme as orientações fornecidas pela unidade.



De acordo com a legislação vigente em cada Estado e/ou município, poderá ser obrigatória a apresentação de atestado médico para a efetivação da matrícula e participação nas atividades oferecidas.



Todas as unidades da Smart Fit participaram da promoção?

Não. Para verificar as unidades participantes desta promoção, consulte o regulamento completo



Qual é o período do treino grátis para adolescentes?

O treino gratuito estará disponível no período de 15 de novembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 para as academias localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Nas demais localidades, o benefício será válido de 15 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026.

