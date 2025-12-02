Documentos e autorização de responsável: tudo o que você precisa para treinar de graça na Smart Fit

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:32
Todo ano é a mesma coisa, basta o Verão se aproximar para haver um movimento de corrida às academias. E, nesse ano, os adolescentes têm um incentivo a mais para se exercitarem. A Smart Fit anunciou o “Rolê na Smart”, iniciativa que prevê acesso gratuito de adolescentes de 14 a 18 anos a academias da rede, em horários específicos, no período das férias. O objetivo da ação é incentivar um estilo de vida saudável entre adolescentes, reforçando que cuidar da saúde desde cedo é inteligente, faz bem e pode ser divertido.
De acordo com especialistas, a prática de atividades físicas regularmente ajuda no controle de peso, fortalece músculos e ossos, melhora a função cardíaca, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para o bem-estar social. Se você se animou com a ideia, mas tem dúvidas sobre como é o passo a passo para se matricular gratuitamente e iniciar os treinos, levantamos as seis dúvidas mais comuns e trouxemos as respostas. Confira:
Unidades da Smart Fit em Salvador