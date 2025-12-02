Acesse sua conta
Dono de carro de luxo toma remédios e estava 'em surto' ao matar vigilante, diz advogado: 'Fatalidade'

Defesa diz que atirador pretende se entregar "quando se sentir seguro"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:29

Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos
Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos Crédito: Reprodução

O advogado Zenil Drumond afirmou que Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, que foi filmado matando o vigia Dhemis Augusto Santos dentro de um shopping em Palmas (TO), pretende se entregar à polícia - mas apenas quando considerar seguro. Segundo ele, o cliente teme a repercussão pública do caso. “Neste momento ele não se sente seguro para se apresentar devido à grande repercussão, ao grande clamor social e que no momento adequado ele será apresentado”, declarou em entrevista à TV Anhanguera.

A defesa acrescenta que Waldecir toma medicação controlada e teria passado por um surto no momento do crime. “Ele infelizmente cometeu uma fatalidade, está muito arrependido da forma com que aconteceu e vamos resguardar ele do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, para que sejam estabelecidos os fatos. Ele teve uma crise, ele toma uma medicação, estava em surto”, disse o advogado.

Enquanto a apresentação não ocorre, o suspeito segue procurado pela Polícia Civil, que divulgou um cartaz de busca nesta segunda-feira (1º), após a Justiça decretar a prisão preventiva dele. O carro utilizado por Waldecir foi localizado na casa onde mora, na região central da capital. Policiais viram o veículo coberto por uma lona através de frestas do portão. A equipe entrou na residência para tentar prendê-lo em flagrante, mas o local estava vazio. Munições foram apreendidas.

Motorista matou vigilante

O assassinato ocorreu na noite de sábado (29), no estacionamento do shopping da 203 Sul. Câmeras de segurança registraram a discussão que começou depois que Dhemis advertiu o motorista pela forma irregular como estacionou uma Range Rover Evoque, que chegou a bater em uma baliza sinalizadora. As imagens mostram Waldecir gesticulando, sacando a arma e apontando para o rosto do vigia antes de atirar na barriga dele. Mesmo após o disparo, continua fazendo ameaças. A vítima chegou a ser levada ao Hospital Geral de Palmas (HGP), mas morreu.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP). Dhemis trabalhava para uma empresa terceirizada e havia chegado ao Tocantins há cerca de um ano, após sair de Sergipe e passar pela Bahia. Segundo o chefe dele, Edmilson dos Santos, o vigia buscava se estabilizar e realizar planos como tirar a habilitação e comprar um carro.

Ele contou que Dhemis passou alguns dias dormindo no escritório da empresa até conseguir uma kitnet. “Ele me transmitiu uma confiança, uma paz. Ele não tinha onde ficar e a gente deixou ele no escritório. Aí nós conseguimos um local para ele ficar. Alugamos uma kitnet, pagamos aluguel, água, luz, ele começou a se estabilizar pelo esforço, pela coragem. Ele comprou seus móveis e a gente ajudou, demos uma geladeira e ele foi comprando seus móveis. Uma pessoa bem tranquila, não era violenta, era educada, tratava todo mundo bem”, relatou.

A empresa e o shopping divulgaram notas lamentando o crime. O estabelecimento reforçou que repudia qualquer forma de violência.

Waldecir tem registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), que não autoriza porte de arma em público. Em 2013, ele já havia sido flagrado armado em uma churrascaria e chegou a alegar ser policial civil para tentar evitar uma revista. Foi absolvido em primeira instância e condenado em segunda; a pena de dois anos em regime aberto foi convertida em 729 horas de serviço à comunidade.

