PARCERIA

É chegada a hora de criação de meio de pagamentos alternativos no Brics, diz Lula

"Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra Contamos com 72% das terras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um Plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes e em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvidos. As iniciativas e instituições dos Brics rompem com essa lógica", disse Lula.