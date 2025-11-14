Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em meio à crise, Correios planejam demitir 10 mil

Com prejuízo recorde e risco de retenção de recursos, estatal busca nova rodada de crédito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:27

Correios
Correios Crédito: Arquivo Agencia Brasil

Os Correios, em meio a uma grave crise financeira, preparam um plano para desligar 10 mil funcionários por meio de um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV). A medida é considerada essencial para reduzir a folha em cerca de R$ 2 bilhões por ano e só poderá sair do papel se a estatal conseguir, nas próximas duas semanas, levantar R$ 10 bilhões em empréstimos para evitar um colapso no caixa. A informação é de O Globo.

A direção da empresa tenta fechar, até o fim do mês, uma operação de crédito com garantia da União. O objetivo inicial era captar R$ 20 bilhões, mas o alto custo cobrado pelos bancos na primeira tentativa forçou a busca por uma solução intermediária. Agora, os Correios reabriram as conversas com cerca de dez instituições financeiras, inclusive de menor porte, estabelecendo como limite uma taxa de até 120% do CDI, parâmetro aceito pelo Comitê de Garantias da União para operações com aval federal.

A reestruturação é vista como urgente: a estatal acumula R$ 4,3 bilhões de prejuízo em 2025, com perdas mensais na casa dos R$ 750 milhões. No segundo trimestre, o resultado negativo chegou a R$ 2,6 bilhões, quase cinco vezes o registrado no mesmo período do ano anterior. A falta de caixa já impede o pagamento de fornecedores e provoca atrasos nas entregas - hoje, 92% chegam no prazo, abaixo dos 95% considerados mínimos para manter contratos com grandes clientes, especialmente do e-commerce.

Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa

Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Google Street View
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Divulgação/Correios
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por TV Brasil
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Fernando Frazão/Agência Brasil
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil
1 de 7
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO

Busca por novo empréstimo

Segundo a reportagem, na primeira rodada de negociações, bancos como BTG Pactual, Citibank, ABC Brasil e Banco do Brasil pediram juros de 136% do CDI, custo considerado incompatível para uma operação garantida pelo Tesouro, na qual o risco financeiro para as instituições é praticamente nulo. Diante disso, a direção ampliou a lista de convidados e apresentou uma nova proposta: captar até R$ 20 bilhões, mas aceitando pagar no máximo 120% do CDI. A expectativa é garantir ao menos metade desse montante agora e buscar o restante posteriormente.

Enquanto tenta fechar o novo empréstimo, a empresa também enfrenta problemas com um financiamento anterior, de R$ 1,8 bilhão, firmado com BTG Pactual, ABC Brasil e Citibank. O contrato teve aumento de juros após os Correios descumprirem uma cláusula relacionada ao estoque de precatórios. O adicional, que seria de 3%, subiu para 4% em outubro e 5% em novembro, até que a estatal consiga novo aporte ou aval da União.

Para evitar questionamentos futuros, a direção dos Correios já levou o plano de reestruturação ao Tribunal de Contas da União (TCU), que deve acompanhar o processo desde o início. O dinheiro do empréstimo é considerado indispensável para quitar dívidas atrasadas, reequilibrar o caixa e dar fôlego às mudanças internas, incluindo o PDV ampliado.

A estatal avalia que só com o ajuste financeiro será possível recuperar eficiência, elevar as entregas no prazo e reconquistar clientes perdidos, evitando que a crise avance para um cenário ainda mais grave.

Mais recentes

Imagem - Eletricista confessa ter assassinado corretor que ameaçou revelar caso dos dois à esposa

Eletricista confessa ter assassinado corretor que ameaçou revelar caso dos dois à esposa
Imagem - Serial killer que matou 4 envenenados é transferida para Tremembé após briga na cadeia

Serial killer que matou 4 envenenados é transferida para Tremembé após briga na cadeia
Imagem - Confira os 10 destinos mais procurados para fim de ano; duas cidades baianas estão na lista

Confira os 10 destinos mais procurados para fim de ano; duas cidades baianas estão na lista

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
01

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)
02

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Imagem - O pesadelo da violência para o PT, a Serin da oposição e a distorção nos números da economia de Jerônimo
03

O pesadelo da violência para o PT, a Serin da oposição e a distorção nos números da economia de Jerônimo

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece
04

Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece