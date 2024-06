APOSTAS

Enfermeira que sumiu após contrair dívida por 'Jogo do Tigrinho' admite vício

Ela diz que chegou a pegar dinheiro com agiotas

A enfermeira Gabriely Sabino, de 23 anos, admitiu que desapareceu para fugir de dívidas que contraiu por conta do "Jogo do Tigrinho" e definiu como "vício" a sua relação com o caça-níquel online. Em entrevista ao SBT, ela disse que joga há cerca de dois anos e decidiu fugir por medo das dívidas que contraiu - como já mostrou o Estadão, o valor chegou a R$ 20 mil.