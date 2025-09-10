Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda como o projeto que dá continuidade à reforma tributária pode afetar o seu bolso

Texto do Projeto de Lei Complementar foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:19

Declaração de imposto de renda
Novo tributo deve unificará os atuais ICMS (estadual) e ISS (municipal) Crédito: Shutterstock

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado recebeu, nesta quarta-feira (10), o relatório do projeto que dá continuidade à reforma tributária.

O texto do Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024 foi entregue pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). O PLP cria definitivamente o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), órgão especial responsável por coordenar o IBS, tributo que unificará os atuais ICMS (estadual) e ISS (municipal).

Além disso, altera a primeira parte da regulamentação da reforma tributária (Lei Complementar 214, de 2024). Por exemplo, prevê, que taxistas e fretistas serão isentos de IBS e que o Imposto Seletivo será maior na medida em que uma bebida tiver mais açúcar.

Mas, como isso vai impactar no bolso das pessoas diretamente? De acordo com o advogado tributarista Adriano de Almeida, o sistema deve ficar mais simples, especialmente para as empresas que, atualmente, lidam com alta complexidade fiscal.

Menos burocracia

Segundo o especialista, a criação do Comitê Gestor do IBS representa uma mudança estrutural no modelo de arrecadação de impostos no Brasil. "Hoje, cada estado e cada município cobra tributos de maneira diferente, o que gera burocracia e insegurança. Com o CG-IBS, a cobrança será unificada em um sistema único nacional, que depois fará a distribuição para os estados e municípios", disse.

Essa unificação é o ponto que deve facilitar a vida das empresas. "Mas o grande desafio será garantir que essa repartição não prejudique o equilíbrio federativo", acrescentou.

Herança e doação

Outro ponto que o texto apresentado na CCJ aborda é a regulamentação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Atualmente, revelou o advogado, cada estado tem sua própria regra. "A regulamentação vem justamente para unificar esse sistema: o contribuinte vai saber exatamente quanto deve pagar e em quais situações, inclusive quando os bens estão no exterior", explicou.

Alíquota máxima

O que deve permanecer igual é a alíquota máxima do imposto. De acordo com o especialista, ela deve continuar em 8%, mas como esse imposto deve ser cobrado é que pode mudar. "Isso significa que, na prática, algumas famílias podem pagar menos por evitar cobranças duplicadas ou disputas judiciais, enquanto outras manterão o valor atual", completou.

Leia mais

Imagem - Com vetos, presidente Lula sanciona primeira lei que regula a reforma tributária

Com vetos, presidente Lula sanciona primeira lei que regula a reforma tributária

Imagem - Alckmin: reforma tributária vai ampliar investimentos e exportações

Alckmin: reforma tributária vai ampliar investimentos e exportações

Imagem - Entenda nova versão do projeto que regulamenta reforma tributária

Entenda nova versão do projeto que regulamenta reforma tributária

Mais recentes

Imagem - Com voto de Fux, STF forma maioria para a condenação de Mauro Cid

Com voto de Fux, STF forma maioria para a condenação de Mauro Cid
Imagem - Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes no julgamento da tentativa de golpe

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes no julgamento da tentativa de golpe
Imagem - Vídeo mostra menina de 11 anos pedindo ajuda após ser espancada por colegas; veja

Vídeo mostra menina de 11 anos pedindo ajuda após ser espancada por colegas; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
01

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil
02

Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
03

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imagem - Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais
04

Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais