'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação

Jovem gravou vídeo para esclarecer que está viva

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07:23

Maria Eduarda, conhecida como Penélope
Maria Eduarda, conhecida como Penélope Crédito: Reprodução

A influenciadora Maria Eduarda, conhecida nas redes como Penélope, desmentiu os boatos de que morreu durante a megaoperação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado em suas redes, ela afirmou estar viva e lamentou a desinformação que tomou conta da internet.

“Oi, meu nome é Maria Eduarda. (...) Boatos que eu tinha morrido. Então, eu ‘tô’ viva. Isso tudo foi o que a internet criou”, declarou.

Além de negar a suposta morte, Maria Eduarda também refutou o apelido que passou a circular em grupos e redes sociais - “Japinha do CV”, “Musa do CV” ou “Penélope Charmosa”. “Essa tal de Japinha que estão falando aí... não sou eu. Essa menina não existe. Japinha não existe”, disse a influenciadora.

Ela afirmou ainda que tenta se afastar de situações ligadas ao passado, sem detalhar ao que exatamente se referia: “Tenho minha vida, minha história. Tem coisas da minha vida que eu prefiro deixar no passado, e que eu não levo mais pra minha vida hoje em dia.”

A Polícia Civil do Rio de Janeiro também desmentiu a morte da jovem. A corporação informou que o corpo mostrado em uma imagem amplamente divulgada nas redes - e que seria a Japinha do CV - era, na verdade, de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Feira de Santana, na Bahia, e com dois mandados de prisão em aberto. Nenhuma mulher morreu durante a operação, realizada em 28 de outubro.

Penélope esclareceu que está viva

Maria Eduarda, conhecida como Penélope por Reprodução
Maria Eduarda por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda por Reprodução
Maria Eduarda por Reprodução
Maria Eduarda por Reprodução
Maria Eduarda por Reprodução/ Redes sociais
Maria Eduarda por Reprodução/ Redes sociais
1 de 8
Maria Eduarda, conhecida como Penélope por Reprodução

Confusão

Segundo uma checagem do site Aos Fatos, a história da suposta “Japinha do CV” foi fruto de erros, confusões de identidade e desinformação. Imagens de um corpo feminino circularam como sendo da criminosa morta em confronto, e mensagens de “amigos” e “familiares” ajudaram a espalhar o boato.

Com o desenrolar dos dias, descobriu-se que a mulher das fotos não existia - e que Penélope havia sido confundida. Maria Eduarda e o namorado, Nathan Nael, chegaram a acumular mais de 600 mil seguidores ao postar vídeos dançando e promovendo apostas online.

Um perfil atribuído à mãe da influenciadora afirmou: “Minha filha nunca esteve morta e muito menos envolvida com o CV.” O cantor Jay Ice, para quem Maria trabalha como assessora, também confirmou que houve erro de identificação.

Tags:

Comando Vermelho Japinha do cv

